Serie A : La Juventus peut-elle le faire ?

Longtemps distancée dans la course au titre par les deux clubs milanais, la Juventus a refait une partie de son retard, grâce à une série de six victoires sur ses sept derniers matchs de championnat. Et ce malgré une défaite sur la pelouse de l’Inter Milan (2-0), contre qui elle s’est vengée en demi-finale de la Coupe d’Italie (1-2, 0-0), avec un match retour marqué par de fortes tensions entre l’entraîneur nerazzurro Antonio Conte et certains dirigeants turinois, dont le président Andrea Agnelli.



Au classement, la Vieille Dame est désormais troisième, à cinq points de l’Inter et à sept du Milan, mais avec un match en moins. Un 10e sacre consécutif en Serie A est donc toujours envisageable. "Pirlo et la Juventus ont encore besoin de temps, mais ils se sont vraiment améliorés depuis quelques semaines, reconnaît le milieu de terrain de la Lazio Luis Alberto, pour Gli Autogol. Tout le monde a dit qu’ils étaient morts, mais il ne faut jamais enterrer la Juve. Pour moi, ils sont toujours favoris pour le scudetto."

Pirlo : "Tout le monde a la bonne attitude"

Ils ont aussi un calendrier favorable, puisqu’ils vont accueillir en fin de saison les deux clubs milanais, d’ailleurs opposés la semaine prochaine. Et après avoir tâtonné pour ses grands débuts sur un banc, Andrea Pirlo semble aussi avoir trouvé la bonne formule, dans le sillage de l’éternel Cristiano Ronaldo (36 ans), meilleur réalisateur de Serie A avec 16 réalisations, et 23 toutes compétitons confondues. Et une défense retrouvée, qui est redevenue la meilleure d’Italie (18 buts encaissés). La charnière Demiral-De Ligt a d’ailleurs épaté mardi contre l’Inter.



"L’aspect mental me rassure, avait reconnu Pirlo samedi dernier après le succès contre la Roma (2-0), face à qui la tactique en contre-attaque a fait merveille. On est très positifs, on croit à ce que l’on fait et c’est déjà un bon début. On est plus compacts, on joue en équipe et chacun aide l’autre. Et puis si on concède moins de buts, ce n’est pas uniquement grâce à la défense, mais parce que tout le monde a la bonne attitude." Un visage qu’il compte bien encore voir samedi à Naples, où ses hommes peuvent enchaîner un quatrième succès de rang avant de retrouver la Ligue des champions, avec un déplacement à Porto mercredi prochain.