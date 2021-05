Serie A : La Juventus face à un ultimatum !

Il y a trois clubs qui restent engagés dans le projet de Super League européenne : le Real Madrid, Barcelone et la Juventus, et ce n'est pas un hasard, il s'agit des grands clubs les plus en difficulté financièrement, mais avant la fin de la saison 2020/21, président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, a confirmé que la "Vieille Dame" serait exclue de la Serie A si elle restait associée au projet de Super League. Les chances de qualification de la Juve en Ligue des Champions se sont amenuisées considérablement avec la défaite 3-0 à domicile contre l'AC Milan dimanche, laissant le club face à la possibilité très réelle de ne pas recevoir l'aubaine d'une qualification en C1.



La Juve en grand danger

"Il existe une règle très claire et précise et elle se reflète dans les statuts de la fédération."

"Si au moment de s'inscrire pour la nouvelle saison de Serie A, la Juventus ne s'est pas retiré de la Super League, alors le club serait exclu du championnat", a expliqué Gravina dans des propos relayés par les médias italiens. "Il existe une règle très claire et précise et elle se reflète dans les statuts de la fédération." Le règlement de la fédération italienne stipule ainsi que les équipes ne sont pas autorisées à participer à des compétitions organisées par des associations autres que la FIFA et l'UEFA et à concourir en Serie A en même temps. De toute évidence, la Super League ne relève ni de la FIFA ni de l'UEFA, donc techniquement, la Juventus se verrait refuser l'adhésion à la ligue italienne à moins qu'elle ne quitte la Super League.

