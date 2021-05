Mais jusqu'où va tomber la Juventus Turin ? Après avoir perdu son titre, c'est en-dehors du top 4 italien que la Vieille Dame risque de finir la saison de Serie A. Ce dimanche, lors du choc de la 35eme journée, les Turinois ont été largement battus par l'AC Milan (0-3). Ils ont sombré et pointent désormais à la cinquième place du classement, en-dehors des places qualificatives pour la Ligue des Champions.



A domicile ce dimanche, les hommes d'Andrea Pirlo ont été sanctionnés par l'efficacité offensive des Milanais. Malgré la possession de balle et de situations dans le camp adverse, les Bianconeri se sont lourdement inclinés. Alors que la première période était dominée par des Piémontais qui se sont montrés dangereux par l'intermédiaire de Matthijs de Ligt (4eme) et Giorgio Chiellini (30eme), c'est Brahim Diaz qui a ouvert le score juste avant le retour au vestiaire. Le joueur prêté par le Real Madrid a lobé Wojciech Szczesny avec une superbe frappe enroulée du droit (0-1, 46eme). Si Frank Kessié a été mis en échec par le portier polonais sur un pénalty à l'heure de jeu, Ante Rebic d'une frappe des 20 mètres qui a terminé dans la lucarne (0-2, 78eme) et Fikayo Tomori de la tête sur un centre d'Hakan Calhanoglu (0-3, 82eme) ont alourdi la marque dans le dernier quart d'heure.

L'énergie du désespoir de Paulo Dybala (86eme, 89eme, 92eme) n'a pas été suffisante pour réduire l'écart. Cristiano Ronaldo transparent, la Juventus n'a jamais réellement inquiété Gianluigi Donnarumma et voit le top 4 s'éloigner un peu plus. Naples est un point devant alors que l'AC Milan rejoint l'Atalanta Bergame sur le podium avec trois unités de plus. Un peu plus tôt dans la journée, la Dea a inscrit cinq buts sur la pelouse de Parme (2-5) et conforte son statut de dauphin de l'Inter Milan.