Serie A (J38) : Le Genoa écrase l'Hellas Vérone et se sauve, Lecce relégué

Lecce de retour en Serie B

Les Rossoblu peuvent souffler. Après une saison des plus compliquées, avec deux entraîneurs licenciés dont Thiago Motta,Dans son antre de Luigi-Ferraris, le Genoa a rapidement pris les devants grâce à un doublé d'Antonio Sanabria (13eme et 25eme) pour se mettre à l'abri. Peu avant la mi-temps, Cristiano Romero (44eme) a acté le maintien des siens face à une équipe qui n'avait plus rien à jouer. Pour autant, la rencontre a été disputée et les locaux ont fini à 10 contre 11, suite aux expulsions du dernier buteur (62eme), puis de Francesco Cassata et Sofyan Amrabat pour une dispute dans le temps additionnel (91eme).En revanche, Lecce fait l'ascenseur et retrouvera la Serie B.Face à Parme, au Stade Via del Mare, les locaux se sont inclinés au terme d'un match riche en buts (3-4). En première période, Antonin Barak (40eme) et Biagio Meccariello (45eme) ont répondu à Fabio Lucioni (11eme, csc) et Gianluca Caprari (24eme). Au retour des vestiaires, Andreas Cornelius (52eme) et Roberto Inglese (66eme) ont donné la victoire aux Crociati, malgré la réduction du score de Gianluca Lapadula (68eme).Dans les autres rencontres du jour, Bologne et le Torino ont fait match nul (1-1), tandis que l'Udinese s'est imposé à Sassuolo (0-1). Un peu plus tôt, la Fiorentina était allé l'emporter à la Spal (1-3).