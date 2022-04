Serie A (J34) : La Juventus Turin renoue avec le succès à Sassuolo

Kean surgit et offre la victoire

A un point de Naples

Comme dimanche soir entre la Lazio Rome et l’AC Milan, la rencontre opposant Sassuolo et la Juventus Turin s’est décidée dans les derniers instants, lundi soir en clôture de la 34eme journée de Serie A. Au Stadio Olimpico, Sandro Tonali avait surgi pour délivrer les Rossoneri à la 92eme minute (2-1) et permis au Milan de rester devant au classement. Lundi, à Reggio Emilia, c’est Moise Kean qui est sorti de sa boite pour offrir les 3 points de la victoire à la Vieille Dame (2-1) à la 89e minute.Entré en jeu à la 67eme minute en lieu et place d’Alvaro Morata, aligné d’entrée en attaque au côté de Paulo Dybala, celui qui avait été prêté au Paris-SG la saison passée a signé un tir croisé victorieux du pied gauche dont la trajectoire est passée entre les jambes d’Andrea Consigli, le portier de Sassuolo. Kean a ainsi permis à la Juventus de renverser les Neroverdi qui avaient pris l’avantage grâce à Giacomo Raspadori (39eme). Avant la pause, Dybala avait égalisé d’une puissante frappe du gauche (45eme).Après son décevant match nul concédé à domicile devant Bologne (1-1) le week-end dernier, et quatre jours après sa qualification en finale de la Coupe d’Italie, la formation turinoise a renoué avec le succès et fait une bonne opération à 4 journées de la fin. Toujours 4eme du classement, la Juve possède maintenant 8 points d’avance sur la Roma, battue samedi par l’Inter Milan (1-3), mais elle revient surtout à un petit point de Naples (3eme), étonnement surpris par Empoli (2-3), dimanche dans les dix dernières minutes après avoir mené 2-0.