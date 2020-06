Serie A (J28) : Notamment grâce à Cristiano Ronaldo, la Juventus n'a fait qu'une bouchée de Lecce

C'est un match fractionné en deux temps que le champion d'Italie a livré ce vendredi soir, en ouverture de la 28eme journée de Serie A. Face à une faible adversité - Lecce pointe à la 18eme place du championnat italien -, l'équipe de Maurizio Sarri a pourtant dû patienter plus d'une mi-temps pour matérialiser sa supériorité. Largement dominatrice dans la tenue du ballon, elle n'a pas fait preuve d'un réalisme suffisant pour débloquer la situation dans une première mi-temps décevante.

Meilleur match depuis la reprise pour CR7

Cela valait le coup d'attendre. Peu après le retour des vestiaires, le classieux Paulo Dybala a exploité une remise parfaite de Cristiano Ronaldo pour ouvrir le score d'un enchaînement contrôle-frappe en lucarne absolument parfait (1-0, 53eme). Quelques minutes plus tard, CR7 a doublé la mise sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué (2-0, 62eme). Sûre de son fait, la Vieille Dame a ajouté deux nouveaux buts en fin de match. Ronaldo, décidément intenable, a servi Higuain sur un plateau après une action de grande classe (3-0, 83eme). Et le jeune colosse néerlandais De Ligt a clos le festival d'une tête imparable sur corner (4-0, 84eme). Du travail bien fait. Grâce à ce succès sans appel, la Juve prend provisoirement sept points d'avance sur son premier poursuivant, la Lazio Rome.