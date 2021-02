HT | Fine primo tempo a Napoli.

Cristiano Ronaldo et ses collègues ont débarqué à Naples avec pas mal de certitudes ludiques et comptables, avec notamment trois succès de rang en championnat dans leur escarcelle. Naples, de son côté, restait sur deux défaites toutes compétitions confondues au coup de sifflet initial et avait cruellement besoin d'un succès alors que son entraîneur Gennaro Gattuso semble installé sur un siège éjectable au mécanisme défectueux. Après le traditionnel round d'observation, Naples a obtenu un penalty à la demi-heure de jeu, quand le geste de Chiellini au visage de Rrahmani a été puni par l'arbitre. Une frappe croisée d'Insigne a pris Szczesny à contre-pied pour l'ouverture du score. L’innocuité de CR7 et consorts n'a pas permis à la Juventus de recoller avant la pause dans une rencontre assez chiche en opportunités franches dans son premier acte. Au repos, c'est bel et bien Naples qui menait d'une courte tête (1-0).La Juve a tenté de réagir dès l'entame de la seconde période. Un centre de Chiesa a ainsi permis à Morata de tenter sa chance de la tête, mais l'ancien joueur du Real Madrid a oublié de cadrer. La Juve s'est offert une grosse opportunité par l'entremise de Cristiano Ronaldo à la 50eme minute. Suite à un corner signé Bernardeschi, l'attaquant portugais a tenté sa chance du gauche dans la surface, mais le portier napolitain Meret a repousé cette tentative à bout portant. Le gardien des Partenopei a encore dû s’employer sur une grosse opportunité signée Chiesa quelques instants plus tard (56eme) afin de garder son équipe en tête face à des velléités turinoises de plus en plus marquées. Une demi-volée du pied gauche signée Sandro a vu Ronaldo se jeter et Naples retenir son souffle (68eme), mais les locaux sont pervenus à tenir grâce à un Meret inspiré et encore décisif sur une tentative du gauche de CR7 suite à un contre (75eme) et sur une frappe de Morata en fin de rencontre. 1-0, score final. Quatrième défaite cette saison en Serie A pour la Juventus. Gattuso est sauf.