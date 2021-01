Serie A (J20) : Naples et l'AS Rome l'emportent et suivent le rythme

Dans l'obligation de l'emporter après les victoires du trio de tête la veille, l'AS Rome et Naples n'ont pas failli. Ce dimanche soir, au stade Olympique, la Louve a tranquillement dominé l'Hellas Vérone (3-1), malgré l'absence d'Edin Dzeko en froid avec Paulo Fonseca. Sur un corner de Lorenzo Pellegrini, c'est Gianluca Mancini qui a ouvert le score de la tête et lancé les hostilités (20eme). Dans la foulée, après avoir temporisé face au gardien, Borja Mayoral servait Henrikh Mkhitaryan pour le but du break (22eme). Peu après, l'attaquant espagnol se muait en buteur sur un corner de Veretout et une volée de Pellegrini repoussée par Marco Silvestri dans les pieds du numéro 21 (29eme). En seconde période, malgré de nouvelles opportunités pour les Romains, c'est Vérone qui a réduit l'écart par l'intermédiaire d'Ebrima Colley de la tête, sur un centre de Daniel Bessa (62eme). Un but qui ne changea rien et l'AS Rome empocha trois précieux points pour remonter sur le podium en reprenant la 3eme place à la Juventus Turin, chez qui elle se déplace samedi prochain (18h), lors du choc de la 21eme journée de Serie A.

Naples se relance, la Lazio enchaîne

Un peu plus tôt, Naples s'était également imposé dans son antre, face à Parme (2-0). Après l'ouverture du score d'Elif Elmas en première période peu après la demi-heure de jeu (32eme), c'est Matteo Politano (82eme) qui avait scellé la victoire des Partenopei au stade Diego Armando Maradona. Un succès qui permet aux joueurs de Gennaro Gattuso de grimper au 5eme rang à deux points de la Ligue des Champions, avec un match en moins à disputer contre la Vieille Dame (4eme). A noter également, le gros coup de la Lazio Rome ce dimanche. Au Gewiss Stadium, les Laziales ont pris le meilleur de l'Atalanta Bergame (1-3), grâce à des réalisations signées Adam Marusic (3eme), Joaquin Correa (51eme) et Vedat Muriqi (82eme) pour la troupe de Simone Inzaghi, alors que Mario Pasalic (79eme) avait réduit l'écart pour les locaux. De ce fait, les visiteurs passent devant la Dea au classement.