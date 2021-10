Serie A (J10) : L'Inter Milan reste au contact, l'AS Rome et la Lazio s'imposent

Empoli - Inter Milan : 0-2

Cagliari - AS Rome : 1-2

Lazio Rome - Fiorentina : 1-0

Après 2 matchs sans victoire en Serie A (défaite face à la Lazio et nul contre la Juve), l'Inter Milan, tenante du titre, a renoué avec le succès, ce mercredi soir sur la pelouse du promu Empoli (0-2). La formation dirigée par Simone Inzaghi a validé sa victoire grâce à des réalisations de Danilo D'Ambrosio (34ème) et Federico Dimarco (66ème). Avec 21 tirs, dont 9 cadrés, et une possession moyenne de 70%, l'Inter a su imposer sa loi contre une équipe d'Empoli trop limitée, et réduite à 10 suite à l'expulsion de Samuele Ricci, à la 52ème minute en raison d'une faute grossière sur Barella.. En déplacement sur la pelouse de Cagliari, la formation de la capitale est allée s'imposer grâce avec des réalisations de Roger Ibanez (71ème) et de Pellegrini (78ème). Jusqu'alors, l'AS Rome restait sur deux matchs sans succès, face à la Juventus (1-0) et Naples (0-0). Entre-temps, elle avait été humiliée en Ligue Europa par Bodo/Glimt (6-1). Après 10 journées, la formation de Mourinho est quatrième du classement, avec 19 points, loin des 28 de l'AC Milan.La Lazio, elle aussi, a su faire le travail, contre une Fiorentina toujours difficile à manœuvrer. Un but de Pedro, inscrit à la 52ème minute, aura été suffisant au bonheur des joueurs de Maurizio Sarri. Du même coup, c'est une belle réaction, alors que la Lazio a essuyé un revers important contre l'Hellas Vérone, dimanche (4-1)., qui a elle chuté face au Sassuolo de Maxime Lopez (1-2).