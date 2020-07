Serie A : Ibrahimovic - Immobile, le duo en feu du moment

Zlatan Ibrahimovic et Ciro Immobile auront marqué l'exercice 2019-20 à leur manière. En effet, en six mois pour l'un et une saison pour l'autre, les deux attaquants ont fait fort, très fort même. Si l'AC Milan va finir 6eme et verra la Ligue Europa et que la Lazio Rome sera dans le top 4 du championnat italien et est donc qualifiée pour la Ligue des Champions, les deux hommes n'y sont évidemment pas étrangers. Les semaines passent, mais leurs deux noms demeurent. Alors qu'il ne reste désormais plus qu'une journée en Serie A,En effet, en six mois pour l'un et une saison pour l'autre, les deux attaquants ont fait fort, très fort même. Si l'AC Milan va finir 6eme et verra la Ligue Europa et que la Lazio Rome sera dans le top 4 du championnat italien et est donc qualifiée pour la Ligue des Champions, les deux hommes n'y sont évidemment pas étrangers.

Arrivé libre début janvier, après ce qui semblait alors une dernière pige au Los Angeles Galaxy, le géant suédois en a surpris plus d'un en signant un retour fracassant chez les Rossoneri. Avec neuf buts et cinq passes décisives en 17 rencontres cette saison, le joueur de 38 ans a été l'un des éléments essentiels de la très bonne seconde partie de saison de la formation de Stefano Pioli. D'ailleurs, grâce à son doublé face à la Sampdoria Gênes (1-4), le numéro 21 est devenu le premier joueur à inscrire au moins 50 buts en Serie A avec les deux clubs de Milan. Rien que ça. Alors qu'il se dit « comme Benjamin Button, j'ai toujours été jeune, jamais vieux », Ibrahimovic semble bien parti pour prolonger l'aventure en Lombardie pour une saison de plus.

Immobile à Higuain en ligne de mire



Alors que du côté de Ciro Immobile, l'Italien réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Actuellement à 35 buts et huit passes décisives en 36 matchs, le Laziale est tout simplement inarrêtable et l'a encore montré ce mercredi contre Brescia (2-0) pour aider son équipe à rester en course pour le podium en Italie. Auteur d'environ 46 % des buts de son équipe en 2019-20, Immobile a écœuré Cristiano Ronaldo (31 réalisations) dans la lutte à distance pour être le meilleur buteur du championnat et va normalement remporter le Soulier d'or 2020, après avoir dépassé Robert Lewandowski. A Naples lors de la dernière journée, l'attaquant aura sans doute à cœur d'égaler voire de dépasser le record du nombre de buts sur une saison en Serie A, à savoir les 36 réalisations de Gonzalo Higuain en 2015-16.

