Serie A : Ça plane pour Lautaro et l'Inter

En concédant le nul sur sa pelouse face à Sassuolo (2-2), la Juventus Turin savait qu’elle offrait une occasion en or à l’Inter Milan pour reprendre les commandes de la Serie A. Cette offrande, les Intéristes ne l’ont pas laissé passer en disposant de la SPAL, 19eme au classement. Ce succès (2-1), les Nerazzurri l’ont bâti durant le premier acte grâce à leur homme en forme du moment. Annoncé du côté du FC Barcelone, Lautaro Martinez ne semble pas être perturbé par ces rumeurs de transfert. En s’offrant un doublé (16eme, 41eme), l’attaquant argentin en est désormais à 5 buts sur les trois derniers matchs et a déjà égalé son record de la saison dernière. Il permet surtout à l’Inter de prendre seul la tête du championnat avec un point d’avance sur la Vieille Dame. La réduction du score de Valoti (50eme) juste après la pause aurait pu être décontenancé le club milanais mais les hommes d’Antonio Conte ont clairement cet objectif de titre en tête.



Théo sauve le Milan, Immobile s’envole

Viser la première place, le voisin du Milan AC en est bien loin. Malgré leur désir de retrouver les sommets du championnat, les Rossoneri sont trop irréguliers pour espérer jouer les premiers rôles. Ce dimanche, sur la pelouse de Parme, le Milan AC a été dominateur mais a encore joué à se faire peur. Incapables de gagner lors de leur trois derniers matchs (1 nul et deux défaites), les hommes de Stefano Poli ont malgré tout réussi à se remettre la tête à l’endroit avec un court succès sur la pelouse parmesane. Alors que le match se dirigeait tranquillement mais sûrement vers un nul, Théo Hernandez a joué les sauveurs à la suite d’une partie de billard. L’ancien latéral gauche du Real Madrid a profité d’une frappe mal repoussée et d’une fragilité dans la relance pour inscrire l’unique but de la rencontre à trois minutes du terme. Avec ce succès, le Milan AC remonte à la 11eme place à une longueur de leur adversaire du jour. Enfin dans la dernière rencontre de l’après-midi, la Lazio n’a pas fait de détail face à l’Udinese (3-0) avec trois buts en 45 minutes, histoire de s’offrir une victoire tranquille. Auteur d’un nouveau doublé, Ciro Immobile s’envole en tête du classement des buteurs avec déjà 18 réalisations en 14 matchs.