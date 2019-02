Serie A: Bologne sort de la zone rouge

Bologne est timidement sorti de la zone rouge, dimanche, en prenant un point (1-1) à domicile face au Genoa lors de la 23e journée de Serie A. Les locaux ont ouvert le score par l'intermédiaire de Mattia Destro (17e), avant d'être rejoints sur une réalisation de l'ancien Bordelais Lukas Lerager (33e). Le club d'Emilie-Romagne devance désormais Empoli, battu par la Lazio (0-1) la veille, d'un point au 17e rang.

