Serie A : Benevento - Lazio, le duel de la fratrie Inzaghi

Ce mardi soir, la famille Inzaghi sera forcément partagée. En effet, lors de la 12eme journée de Serie A, Benevento accueille la Lazio Rome au Stade Ciro-Vigorito (20h45). Une rencontre qui mettra donc aux prises Filippo Inzaghi d’un côté et Simone Inzaghi de l’autre. Anciens attaquants, les deux frères sont désormais entraîneurs depuis quelques années maintenant et ont rendez-vous pour ce duel tant attendu. L’une des affiches du jour en Italie leur permettra de s’affronter une deuxième fois dans leur nouvelle carrière.



En effet, les Inzaghi se sont déjà affrontés en décembre 2018, lors de la victoire des Romains à Bologne (0-2). « A mon avis, il était aussi un peu gêné car ce match pouvait marquer mon destin. En le voyant, il semblait avoir perdu », s’est d'ailleurs souvenu Filippo Inzaghi, qui était alors en difficulté avec les Rossoblu, et a été licencié peu après. Car si ce dernier a globalement fait une meilleure carrière de joueur que son cadet, Simone a pour le moment un meilleur bilan en tant qu’entraîneur.

« Cher frère, j’ai besoin de points »

Depuis, les frères Inzaghi ne s’étaient plus affrontés, hormis un match amical sans saveur entre Benevento et la Lazio Rome (0-0), en septembre dernier. « Il sera difficile d’être à côté de lui en tant qu’adversaire, compte tenu de l’estime et de l’amour qui existe entre nous. Evidemment, nous essaierons chacun de gagner pour notre équipe respective, nous allons profiter du moment sachant que nos familles seront très excitées et se souviendront toujours de cette journée, mais pendant 90 minutes nous serons des adversaires », confiait ces derniers jours Pippo Inzaghi, en conférence de presse.



« Cher frère, j’ai besoin de points. Ce sera un match passionnant, nous devons monter au classement », a depuis répondu le cadet, toujours face à la presse. Pour autant, si la Lazio a du retard sur ses objectifs (9eme, 17 points), le promu (15eme, 11 points) a sans doute encore plus besoin d'une victoire dans ce duel fraternel, digne d’un remake de Romulus et Rémus.