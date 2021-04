Sassuolo - Maxime Lopez, une renaissance italienne

Maxime Lopez ne jouera plus sous les couleurs de l'OM. Prêté par son club formateur à Sassuolo lors du dernier jour du mercato, le Minot a vu son option d'achat être automatiquement activée par le club italien. Il était prévu que son transfert devienne définitif au moment où il atteint les 20 matchs avec les Neroverdi. Et c'est chose faite. Ce lundi sur le pelouse de Benevento, le joueur de 23 ans devrait jouer son 23eme match de la saison toutes compétitions confondues. Il devrait même être titulaire au milieu de terrain. Une fois de plus. Très attendu par Roberto De Zerbi pour aider l'équipe à progresser, l'international espoir français s'est rapidement acclimaté au football italien pour devenir incontournable. Après une dernière saison marseillaise où il était sorti du onze d'André Villas-Boas, le natif de la cité phocéenne a retrouvé un statut de titulaire qui lui permet de s'épanouir.



Maxime Lopez pour prendre la relève de Manuel Locatelli ?



Pour y parvenir, il a pu compter sur sa polyvalence. Souvent aligné devant la défense dans un rôle de milieu récupérateur, Maxime Lopez a aussi été titularisé derrière les attaquants dans le 4-2-3-1 offensif de Sassuolo. Avec ses qualités techniques, il est parvenu à faire oublier son petit gabarit et s'est parfaitement intégré dans la philosophie des Neroverdi. Le milieu de terrain se projette souvent vers l'avant et n'hésite pas à s'impliquer dans le travail défensif. De quoi plaire à son entraîneur. Le Bleuet n'a marqué qu'un but cette saison mais il touche énormément de ballons dans le double-pivot qu'il compose avec Manuel Locatelli.

Son transfert définitif pourrait d'ailleurs lui permettre de prendre le relais du néo-international italien dont le départ vers une écurie plus importante est annoncé. Si leur duo fonctionne bien, Maxime Lopez a aussi prouvé depuis deux matchs qu'il était capable de prendre la place de son coéquipier dans l'entre-jeu quand il était absent. Suffisant pour justifier un nouveau contrat qui durera quatre ans. Alors que son club formateur ne lui avait pas renouvelé sa confiance, l'ancien Marseillais se retrouve dans un projet sur le long-terme qui compte sur lui. Une nouveauté pour celui qui ne reviendra pas au Vélodrome, là où il a fait ses débuts chez les pros à seulement 17 ans.



Quel festival signé Maxime Lopez !