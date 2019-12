Sarri : « Je commence à me plaire à la Juventus »

En préambule du match de Supercoupe d’Italie contre la Lazio de Rome, Maurizio Sarri a confié aux journalistes qu’il commençait à beaucoup apprécier son travail à la tête de la Juventus de Turin. Le technicien de soixante ans a indiqué que c’est en grande partie grâce à ses joueurs, qui appliquent désormais parfaitement ses consignes. « Je commence à prendre beaucoup de plaisir durant les séances d'entraînement, a affirmé l’ancien manager de Chelsea. Et si j’en arrive à ce point c'est parce que l'équipe joue ou du moins essaie de jouer au football que je prône. Si je prends du plaisir et cela suggère que nous avons des faiblesses mais que je suis ne mesurer de corriger ». Des faiblesses comme celles affichées lors du dernier duel face à la Lazio en championnat. La Vieille Dame s’était inclinée 1-3, essuyant son premier revers de l’exercice.

Sarri répond à Allegri

Durant ce point-presse organisée à Al-Riyadh, Sarri a aussi réagi par rapport aux propos tenus par son prédécesseur, Massimiliano Allegri. Ce dernier a confié dans une interview que les systèmes tactiques sont insignifiants en comparaison du talent et de l’influence des joueurs. Une théorie que l’actuel coach bianconero a désapprouvé : « Ce sont des opinions personnelles, nous avons tous des façons de travailler différentes. J'espère juste que les présidents ne sont pas de cet avis, sinon nos salaires seront divisés par deux ». À noter qu’en cas de victoire dimanche, Sarri s’adjugera son deuxième trophée de l’année après la Ligue Europa avec Chelsea. Il n’en avait gagné aucun lors de ses 29 premières années dans le métier.