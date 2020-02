Sami Khedira reprend l’entrainement avec la Juventus

Arrêté depuis le mois de décembre dernier, Sami Khedira a reçu le feu vert du staff médical de la Juventus pour participer aux séances d’entrainement. Ce lundi, le champion du monde 2014 était donc présent avec le reste de ses coéquipiers de la Vieille Dame au Juventus center. Remis de son opération au genou, il ne devrait pas tarder à retrouver la compétition. L’Allemand ne compte que 12 matchs en Serie A cette saison.

Rabiot et Matuidi menacés dans le onze de la Juventus ?

Outre Khedira, la Juventus enregistre également le come-back de Federico Bernardeschi. Avec ces deux retours, Maurizio Sarri, le coach turinois, va avoir une multitude de choix à sa disposition dans l’entrejeu. Les places seront plus chères et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les deux Français, Adrien Rabiot et Blaise Matuidi. Le premier nommé ayant d’abord pris la place du second dans le onze depuis la défaite concédée contre Naples.