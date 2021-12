Salernitana - Ribéry : "Un maintien, ce serait comme un nouveau trophée"

Franck Ribéry se plaît toujours en Italie. Depuis le 6 septembre 2021, le finaliste de la Coupe du monde 2006 s'est engagé en faveur de la Salernitana, promue et plus petit budget de Serie A. Une signature qui s'est déroulée consécutivement à deux années passées à la Fiorentina. Si la situation est loin d'être idéale sportivement avec une place de lanterne rouge pour son équipe et un avenir très flou - le club étant menacé d'exclusion de la Serie A si il ne trouve pas un repreneur d'ici au 31 décembre prochain - le joueur a su séduire ses partenaires comme les habitants de la ville de Salerne par son enthousiasme et sa simplicité. Mi-novembre, Vincenzo Milite, un artiste local, a peint une fresque représentant Franck Ribéry. Un geste fort, qui témoigne bien de l'importance de la présence du Français : "Ribéry, chez nous, tient la même place que Maradona à Naples ! Il restera gravé dans nos mémoires à jamais, quel que soit le temps qu'il reste. Par le passé, Gennaro Gattuso a joué pour l'équipe, mais seulement au début de sa carrière. Ça n'a rien à voir avec Ribéry. Sa venue s'apparente à un don du ciel. Elle nous a donné de la joie, de l'enthousiasme et de l'espérance", explique Milite dans les colonnes de L'Equipe Magazine.

Dobbiamo essere pronti per la nostra prossima partita importante questo fine settimana. 💯

Insieme ai nostri tifosi allo stadio Arechi. Andiamo! 💪🏼#forzagranata #macteanimo @OfficialUSS1919 pic.twitter.com/fXTjWxuCuc

— Franck Ribéry (@FranckRibery) November 18, 2021





"Je suis là pour transmettre"



Avec 8 points au compteur après 18 matchs joués et seulement 2 victoires, le club est dans une mauvaise posture afin de dérocher un éventuel maintien. Ribéry, celui qui "est toujours à bloc, même à l'entraînement" selon son partenaire Frederic Veseli, veut encore croire à un miracle. "À la Salernitana, les supporters ne sifflent jamais. Ce sont des vrais, toujours à bloc derrière nous. Cette ambiance m'a séduit. J'aime ce foot-là. Ici, ça transpire la passion méditerranéenne, comme à Marseille", analyse l'ancienne star du Bayern Munich, qui a délivré 2 passes décisives en 12 matchs depuis l'entame de sa saison. Notant le respect des autres joueurs en Serie A, il a reçu les salutations de Luciano Spalletti, l'entraîneur de Naples, et celles de Pavel Nedved, vice-président de la Juventus. Son objectif est clair : "Maintenant, je suis là pour transmettre. Mes saisons sont comptées. Un maintien avec la Salernitana, ce serait comme un nouveau trophée !"