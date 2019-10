Ronaldo meilleur que Pelé, vraiment ?

Auteur, lundi, de son 700e but en carrière, Cristiano Ronaldo a encore un peu plus conforté sa place dans l’histoire du football mondial. Et pour son agent, Jorge Mendes, cela ne fait plus de doutes: CR7 est aujourd’hui le plus grand footballeur de tous les temps. Meilleur même que le roi Pelé, considéré par beaucoup comme la référence.

"Cristiano Ronaldo est meilleur que Pelé, a-t-il confié à Tuttosport. Les chiffres ne mentent pas et illustrent la manière dont il bat des records. Cela le classe au rang des meilleurs joueurs de l'histoire du football pour tout ce qu'il a gagné en club que ce soit en Angleterre, en Espagne et maintenant en Italie, mais aussi en équipe nationale."

"Avec Cristiano, le Portugal a joué trois finales internationales et a pu en remporter deux", a-t-il renchéri, ajoutant : "Pour lui, le meilleur est à venir et ce sera à la Juventus."