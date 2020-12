Ronaldo et Bonucci s'excusent pour le "pire" match de la Juventus cette saison

Les "Bianconeri" étaient réduits à 10 pendant la majeure partie du match après l'exclusion de Juan Cuadrado à la 18e minute et ont concédé leur première défaite de la saison en championnat. "La pire Juventus de cette première partie de saison. Je m'excuse auprès des fans. Il n'y a rien d'autre à ajouter", a réagi Bonucci, le capitaine des Bianconeri sur son compte Instagram. "Hier (mardi), avec cette prestation décevante et un résultat loin d'être acceptable, on a disputé notre dernier match de 2020, une année spéciale à plusieurs titres", a ajouté Ronaldo, également sur Instagram. "Les stades vides, les protocoles Covid, les matches reportés, les prolongations à rallonge et un calendrier très serré", a décrit le quintuple Ballon d'or. "Mais ceci n'est pas une excuse. On sait qu'on doit donner plus pour mieux jouer et gagner avec la manière." "Nous sommes la Juventus ! Et on ne peut tout simplement rien accepter de moins que l'excellence sur un terrain !", a-t-il poursuivi.

La Juventus est quatrième de Serie A, à égalité de points avec Naples et la Roma, et compte sept points de retard sur le leader l'AC Milan. L'équipe d'Andrea Pirlo n'a subi qu'une seule défaite en championnat mais ne compte que six victoires pour six matches nuls.



Ribéry rayonne, la Juventus coule complètement !