Ronaldo désigne son but préféré

Avec désormais plus de 700 buts à son compteur personnel, il n’est pas certain que Cristiano Ronaldo se souvienne de tous ses buts inscrits au cours de sa riche carrière.

Il y en a néanmoins certains qui marquent plus que d’autres même si désigner son but préféré n’a pas été chose aisée pour l’attaquant de la Juventus Turin. "C’est difficile à dire. Le dernier est toujours le plus important. Mais si vous me demandez de choisir, je dirais quand même le but contre la Juventus: le ciseau retourné", a-t-il néanmoins confié lors d’une interview accordée à France Football, en référence à son but inscrit avec le Real en quart de finale aller de la Ligue des champions, en avril 2018.