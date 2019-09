Racisme: Lukaku demande "l’unité" des joueurs

Victime de cris racistes de la part du public de Cagliari, dimanche, lors de la victoire de l’Inter Milan sur la pelouse du club sarde (2-1), Romelu Lukaku a tenu à réagir ce lundi sur son compte Instagram, alors que son entraîneur Antonio Conte ne lui a pas apporté un franc soutien et que la Ligue italienne nie toujours le problème.

"De nombreux joueurs ont souffert d'abus racistes ce dernier mois. J’en ai souffert hier (dimanche). Le football est un jeu dont tout le monde doit profiter et nous ne devrions accepter aucune forme de discrimination susceptible de faire honte à notre sport", affirme le Belge, avant d’inviter ses collègues à ne pas rester silencieux: "Nous sommes en 2019 et, au lieu d'avancer, nous reculons. Et je pense qu'en tant que joueurs, nous devons nous unir et prendre position face à ce problème afin de garder ce sport propre et agréable pour tous".

Pour cela, l’attaquant nerazzurro demande des actions concrètes de la part des réseaux sociaux: "Certains doivent également mieux travailler, avec les clubs, parce que chaque jour, vous voyez au moins un commentaire raciste sous un post d'une personne de couleur. Nous le disons depuis des années et il n'y a toujours aucune action".