Quand Batistuta chambre gentiment Ronaldo

Record en vue contre l'Inter Milan pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été buteur en faveur de la Juventus Turin sur la pelouse de SPAL lors du succès de la Vieille Dame, samedi (1-2). Il a marqué lors de onze journées consécutives en Serie A, égalant le record de Gabriel Batistuta à la Fiorentina en 1994-1995 et de Fabio Quagliarella avec la Sampdoria la saison passée. Le premier a adressé une petite pique et des félicitations au quintuple Ballon d'Or via un message posté sur Twitter.



"Félicitations Cristiano pour le record ! Mais avec du repos, ça me semble plus facile", a-t-il ainsi écrit. Batistuta faisait référence au repos de Ronaldo face à Brescia lors du match précédent, alors que Batistuta avait marqué lors de 11 matches consécutifs sans être reposé sous le maillot de la Fiorentina.

Felicitaciones a @Cristiano por el récord !!!!!!.

La única cosa es que descansando me parece que es más fácil 😂😂😂. #SerieA

— Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020

Si Ronaldo marque contre l'Inter Milan dimanche, il deviendra le seul détenteur du record avec au moins un but lors de 12 matchs consécutifs en championnat.