PSG : Koulibaly trop cher ?

Mercato : Koulibaly ne viendra pas au PSG https://t.co/Mo6yhGOH5T

— Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) May 20, 2020

Un avenir à Manchester United pour Koulibaly ?

«

»

Considéré par les dirigeants du PSG comme le successeur idéal à Thiago Silva (en fin de contrat),selon des informations du Parisien. Le média relate en effet que la piste menant au joueur de Naples n'est plus d'actualité alors qu'elle avait pourtant des arguments solides afin de de se concrétiser : un joueur qui était motivé pour venir, ayant même obtenu un duplex avec vue sur la Tour Eiffel, ainsi que les bonnes relations entre Leonardo et le président de Naples, Aurelio De Laurentiis.Le joueur est estimé à un prix compris entre 50 et 70M€, bien moins que sa valeur de 100M€ annoncés, notamment en Italie.L'avenir de Koulibaly se situerait du côté de l'Angleterre, alors que son nom est cité avec insistance à Manchester United. Par ailleurs, le journal estime que la piste menant à Boubacar Kamara (Marseille) n'a aucun fondement