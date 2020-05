Les rumeurs fiables



L’axe Paris-Marseille réactivé ? D’après L’Equipe, le PSG serait intéressé par le jeune défenseur et milieu de terrain olympien Boubacar Kamara (20 ans). L’international Espoirs est très demandé, puisqu’il est également ciblé par des clubs anglais et allemands. Et il constitue l’une des rares valeurs marchandes de l’OM, toujours confronté à des difficultés économiques. Le départ de ce chouchou du Vélodrome pour le rival parisien constituerait toutefois un vrai coup dur pour les supporters phocéens.

De l’autre côté de la Manche, c’est une pépite de Manchester United qui pourrait bientôt dans un autre grand club anglais. Selon le Mirror, le milieu de terrain Angel Gomes (19 ans), en fin de contrat avec les Red Devils, a refusé de prolonger. Et son agent est désormais le fameux Pini Zahavi, qui aurait déjà entamé des discussions avec Chelsea. Ou Frank Lampard est connu pour faire confiance aux jeunes, à l’image de Tammy Abraham et Mason Mount cette saison.

Ça va se faire

Les rumeurs loin d’être fiables

En fin de contrat à Naples, Dries Mertens est forcément convoité. Le PSG avait été évoqué comme une piste possible ces derniers mois, mais il semblait surtout proche de Chelsea récemment. Mais d’après le Corriere dello Sport, il devrait poursuivre l’aventure en Serie A. La signature de l’attaquant belge de 33 ans à l’Inter Milan, sur le point de perdre Lautaro Martinez, serait ainsi imminente.



A peine arrivé à Lyon, Bruno Guimaraes serait ciblé par Arsenal, rapporte la presse anglaise. Mais on imagine mal l’OL céder aussi rapidement son milieu de terrain brésilien, qui a convaincu tout le monde en une poignée de matchs.

Pour Sky Germany, l’arrivée, de plus en plus probable, de Leroy Sané au Bayern Munich pourrait se faire dans le cadre d’un échange. Kingsley Coman ferait alors le chemin inverse, et rejoindrait Manchester City.

Et si Frenkie de Jong quittait le FC Barcelone un an seulement après son arrivée ? Selon la presse italienne, le milieu de terrain néerlandais pourrait être inclus dans le cadre d’un échange avec l’Inter, pour récupérer Lautaro Martinez, ou la Juventus, afin de recruter Miralem Pjanic. Une hypothèse farfelue pour son agent. "Ça n’aurait pas de sens", a-t-il confié au Telegraaf. Un Pjanic également annoncé à Paris par Sky Italia, qui évoque un échange avec Leandro Paredes.