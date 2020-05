Pourquoi Mourinho est allé au Real

Après la demi-finale face au Barça, Mourinho a décidé de rejoindre le Real Madrid



La prima pagina della #Gazzetta di oggi

📣 INTER AMOURE SPECIAL

Tutte le notizie 👉 https://t.co/QoAurgLF4H pic.twitter.com/gqQ9VL7gJo



— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) May 22, 2020

«

»

«

»

. Après avoir mené son équipe au sacre dans la prestigieuse compétition européenne, il a pris la direction du Santiago Bernabeu afin de diriger le Real Madrid. Ce vendredi, il a raconté ce choix dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.. Je n'avais pas encore signé avec Madrid. Ceux qui disent qu'un dirigeant de Madrid est venu à notre hôtel à Madrid avant la finale (remportée contre le Bayern Munich) mentent, a-t-il indiqué. Pour lui, il était hors de question de refuser un départ en Liga.Je voulais aller à Madrid. Ils me voulaient depuis l'année précédente, je l'ai proposé à Moratti, mais il m'a convaincu de rester. Et j'avais déjà dit non à Madrid quand j'étais à Chelsea. Vous ne pouvez pas dire non trois fois à Madrid