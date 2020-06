Pour Maldini, Donnarumma est le meilleur gardien du monde

Paolo Maldini a connu une carrière de joueur riche de souvenirs, de titres et de duels, que ce soit sous le maillot de l'AC Milan ou celui de la sélection italienne. Désormais âgé de 52 ans, il officie en tant que directeur sportif du club lombard. Et pour le futur, il a une idée certaine en tête : il veut conserver l'élément qu'il considère comme "le meilleur gardien du monde" en la personne de Gianluigi Donnarumma. Le jeune italien (21 ans) s'est encore montré à son avantage face à l'AS Roma, dimanche en Serie A lors du succès glané par les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic (2-0).

Le contrat de Donnarumma expire en 2021

Maldini ne s'était pas privé de faire l'éloge du gardien, avant la rencontre, en se montrant particulièrement satisfait du rendement affiché par Donnarumma. "Il est certainement du devoir de Milan d'essayer de garder un joueur important comme Gigio, pour ce qu'il représente comme un symbole, un joueur qui est venu par le biais de notre académie et, à mon humble avis, parce qu'il est le meilleur gardien de but au monde", a indiqué Maldini au micro de DAZN. Le contrat de Donnarumma prend fin en juin 2021 avec l'AC Milan, et cela reste dans l'esprit du directeur sportif qui n'a néanmoins pas voulu comparer ce cas à celui du leader du Milan : "Quant à Ibrahimovic, ce sont deux situations différentes. Le contrat de Gigio ne se termine pas tout de suite, contrairement à celui d'Ibra."