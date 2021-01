Pirlo : "Comme si on n'était pas entrés sur le terrain..."

C'est confirmé : la Juventus devra cravacher fort si elle souhaite réussir la passe de dix en Italie. Un peu moins de deux semaines après avoir semblé tout relancer en s'imposant chez l'AC Milan (1-3), qui était la seule équipe à ne pas avoir encore perdu parmi les cinq grands championnats européens, les Bianconeri sont retombés de haut à San Siro, cette fois contre l'Inter (2-0).



Au coup de sifflet final, Philippe Genin donnait déjà le ton : "L'Inter vient de surclasser la Juve, c'est une très, très grosse performance. Il y a beaucoup de boulot pour la Vieille Dame, forcément, tandis que l'Inter a fait preuve d'un gros réalisme." Même chose du côté de Grégory Paisley : "Rien à dire, quelle belle victoire de l'Inter qui a mis les ingrédients qu'il fallait ! Contrairement à des Juventini sans solution, qui ont fait face à un beau bloc efficace de l'Inter."

"Pour battre une équipe comme la Juve, il faut approcher la perfection", savoure effectivement Antonio Conte (relayé par La Gazetta dello Sport), qui réussit à battre le nonuple champion en titre pour la première fois de sa carrière, à sa quatrième tentative ! "On a été excellents. Notre plus grande satisfaction, c'est qu'on avait ciblé certaines choses et que ça a fonctionné. C'est parfait pour la confiance, c'est important. L'écart est toujours là, mais on est beaucoup à s'efforcer de le réduire."

A l'inverse, Andrea Pirlo se juge "premier responsable" et se montre très dur : "On a eu la mauvaise attitude dès le départ, on ne voulait pas gagner les duels, on était trop passifs. Comme si on n'était pas entrés sur le terrain... On jouait bas, on était craintifs, nous ne pensions qu'à défendre. On ne pouvait pas faire pire. Les faux pas, ça arrive, mais pas avec cette attitude." "Au fur et à mesure des années, ce n'est pas facile de maintenir un tel cycle", approuve Giorgio Chiellini, au diapason de son coach : "Nous n'avons gagné aucun duel. A partir de là..." Cinquième avec 33 points, la Juventus est à sept points du duo milanais en tête - et un match de moins par rapport à l'Inter.