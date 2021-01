C'était la journée des grands derbys nationaux ce dimanche. Après le derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool se livrait plus tard dans la soirée celui d'Italie, qui a opposé la Juventus et l'Inter. Les deux poursuivants de l'AC Milan (qui au coup de sifflet initial, comptait 3 points de plus que l'Inter et 7 de mieux que la Juve) avaient pour ambition de bien se placer dans la course au titre pour la seconde partie de saison. Mais si les enjeux étaient aussi élevés qu'en Angleterre, en Italie, on a eu des buts. Et même une première réalisation dès la 13e minute. Depuis le côté droit, Barella réussissait un beau centre que Vidal reprenait d'un coup de crâne gagnant au second poteau. L'Inter menait donc 1-0 au quart de jeu grâce à l'ancien joueur de la Juve, juste après un but refusé à Cr7. Cinq minutes plus tard, Szczesny était sollicité par une frappe puissante de Brozovic et répondait présent. Un enroulé du pied gauche signé Lukaku obligeait ensuite le portier turinois à prendre son envol, avant de bloquer une nouvelle tentative du Belge peu avant le repos.



Largement dominateur lors du premier acte, l'Inter n'allait pas s'endormir pour autant dans le second. Les hommes d'Antonio Conte allaient même doubler la mise par Barella, mis un orbite sur un long service de Bastoni. Un tir sous la barre du droit sur lequel Szczesny devait cette fois s'incliner (52e). L'ancien gardien d'Arsenal a même failli, à 20 minutes de la fin, prendre un troisième but. Après avoir fixé Chiellini, Lautaro Martinez, bien placé, tentait du droit, mais son enroulé n'accrochait pas le cadre du champion sortant. La Juve pensait pouvoir réduire l'écart et se lancer à l’abordage dans les ultimes minutes sur une frappe de Chiesa, mais Handanovic veillait au grain et réalisait une magnifique parade pour garder les cages lombardes inviolées et accessoirement annihiler les ultimes velléités piémontaises. 2-0, score final, immense coup d'arrêt pour la Juve dans la course au titre, mais gros coup de boost pour l'Inter. La pression est désormais sur l'AC Milan, qui joue contre Cagliari lundi soir.