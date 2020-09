Pierre Kalulu, le troisième frère

Rudi Garcia l'a eu très mauvaise et a essayé de faire culpabiliser Pierre Kalulu il y a dix jours, avant Bordeaux - Lyon, alors qu'une pénurie de latéraux droits se profilait : « S'il était resté, il avait la place toute prête. C'est ce qu'on lui avait dit avec Juninho. » Finalement, Léo Dubois avait pu être in extremis testé négatif au Covid, et le nouveau joueur de l'AC Milan n'aurait donc pas plus joué qu'avant... Agé de 20 ans, il est le plus jeune frère d'une fratrie de trois professionnels : l'attaquant Aldo, 24 ans et qui cire désormais le banc à Bâle après avoir évolué à Lyon, Rennes puis Sochaux (de 2015 à 2018), et le défenseur Gédéon, 23 ans et plus proche de Pierre puisqu'il évolue lui aussi arrière droit. A Ajaccio, ce dernier vient même d'être élu dans l'équipe type de Ligue 2 la saison dernière.Pierre Kalulu a donc de qui tenir, et son destin est d'autant plus aguicheur qu'il a vite été considéré comme le plus prometteur des frères. C'est donc un peu la même rengaine pour les trois : l'Olympique Lyonnais, leur club formateur, ne les a pas conservés. Mais pour Pierre, capitaine de l'équipe de Youth League, on sent une aigreur un peu plus tenace que pour les autres du côté des Gones... Le défenseur a paraphé son premier contrat pro avec Milan pour une durée de cinq ans. Face à une telle concurrence, Lyon aurait dû la jouer plus serré s'il tenait absolument à conserver sa petite pépite.« Lyon reste ma ville où j’ai grandi, le club où j’ai évolué en tant qu’homme et joueur, écrivait Pierre Kalulu le mois dernier sur Instagram, au moment de son transfert. C’est pour ça que cette décision fut longue et très difficile à prendre, mais elle est cependant mûrement réfléchie. Je remercie mes différents coachs, éducateurs, coéquipiers et bénévoles du club. Car si j’en suis là, c’est dû à mon travail mais aussi grâce à eux. Et c’est le début d’une nouvelle vie, d’un nouveau challenge. » Pas trop mal commencé, puisque même s'il n'est pas amené à briguer une place importante de manière immédiate, Pierre Kalulu a déjà marqué en amical il y a deux semaines.