Parme : Un membre du staff testé positif

Premier cas positif en Italie depuis la reprise



Avant sa rencontre contre Bologne, programmée dimanche à 19h30 dans le cadre de la 32eme journée de Serie A, Parme a appris une mauvaise nouvelle. Le club italien a en effet vu un membre de l’encadrement être testé positif au Covid-19. La presse transalpine a révélé la nouvelle dans la journée de samedi puis le club a communiqué. Il ne s’agit cependant pas d’un joueur, mais d’un salarié du club parmesan. Un cas asymptomatique d’après Roberto d’Aversa, l’entraîneur de l’équipe de Parme.Après ces faits, l’intégralité de l’effectif a été testé. Le club d’Emilie-Romagne a appliqué le protocole prévu par la Fédération italienne de football et le gouvernement. Résultat : que des résultats négatifs. Aucun joueur n’aurait donc été touché, mais en attendant le match contre Bologne de dimanche soir, tous les éléments parmesans sont restés à l’isolement au centre d’entraînement. En Italie, depuis la reprise de la Serie A il y a un mois, c’est le premier cas positif au coronavirus.Après 31 matchs de championnat italien, Parme est 12eme du classement. L’équipe a signé 11 victoires, 6 nuls et 14 défaites durant l’exercice 2019-2020. Depuis la reprise après l’interruption due à la pandémie de coronavirus, le club qui a remporté deux Ligues Europa en 1995 et 1999 n’a gagné qu’une fois. C’était le 23 juin sur le terrain du Genoa (4-1). Après avoir pris un point sur la pelouse du Torino (1-1) trois jours auparavant lors de ses retrouvailles avec la Serie A, Parme a perdu quatre fois consécutivement. Avant de recevoir Bologne, Parme a été dominé par l’Inter Milan (1-2), le Hellas Vérone (2-3), la Fiorentina (1-2) et la Roma (1-2).A son palmarès, l’ancien club de Lilian Thuram, Alain Boghossian, Daniel Bravo, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro et Hernan Crespo, affiche aussi une Coupe des Coupes (1993), une Supercoupe d’Europe (1993), trois Coupes d’Italie (1992, 1999, 2002) et une Supercoupe d’Italie (1999).