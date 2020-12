Le maire de Naples, Luigi de Magistris, a mis fin à l'attente. Dans les tuyaux depuis près d'une semaine, le changement de nom du mythique stade San Paolo a été acté ce vendredi. Désormais, l'antre de certains des plus grands exploits de Diego Armando Maradona portera le nom du numéro dix argentin, décédée brutalement le 25 novembre dernier d'un arrêt cardiaque.



Il y avait pourtant eu des voix qui s'étaient élevées contre un changement aussi drastique. Plusieurs membres du clergé napolitain avaient ainsi réclamé que le nom "San Paolo" ne disparaisse pas totalement, quitte à être mixé avec le nom du "Pibe de Oro", un peu à l'image d'un San Siro-Giuseppe Meazza à Milan. Mais l'édile de Naples a donc tranché. Maradona l'emporte sans partage.

Le Préfet, et ce sera fait

Dans son communiqué publié ce vendredi, la ville de Naples a rendu hommage à Maradona, "le plus grand joueur de tous les temps" et a "son génie et son talent". Pour elle, "Maradona a incarné le symbole du rachat de l'équipe du Napoli" et "toute une ville s'est identifiée à lui". Si cette décision de changement a donc été officialisée par le maire et la commission de la toponymie de la ville, ne reste plus qu'à attendre l'aval du Préfet de région.

