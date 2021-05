Naples : Galtier s'éloigne du club

Un futur en France pour Galtier, de l'ordre du très probable

Après quatre ans au LOSC et un titre de Champion de France, obtenu dimanche à Angers, Christophe Galtier a décidé de dire stop et va quitter Lille . "J'ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Létang, après l'avoir beaucoup écouté ce matin, que j'allais quitter le LOSC. Ou que j'arrêtais avec le LOSC, je ne sais pas trop quel terme il faut employer. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à L'Equipe. Confirmant les intérêts de Lyon, Nice et Naples, le technicien âgé de 54 ans a expliqué vouloir prendre une décision dans le prochains jours.Toutefois, ce mardi soir, le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, a dressé le profil désiré pour prendre la succession de Gennaro Gattuso, qui a rejoint la Fiorentina . "Nous voulons un Italien. Nous avons beaucoup d’opportunités. Nous déciderons dans les 20 jours", a-t-il expliqué au micro de RTP, niant avoir contacté Sergio Conceiçao (FC Porto). "Il n’était pas dans ma liste, ma sélection. C’est un bon coach mais on veut un Italien", a glissé le président du Napoli, cinquième de Serie A cette saison.. L'hypothèse d'un futur en France prend de plus en plus d’épaisseur pour le natif de Marseille. Sondé par L'Equipe sur un possible dénouement de son avenir avant la fin de la semaine, il a répondu : "Je pense oui."