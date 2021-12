Naples : Avant de défier la Juventus, le Covid-19 frappe fort

Fabian Ruiz et Lorenzo Insigne

Avec Osimhen face à la Juve ?

Un communiqué a été publié de façon officielle par Naples, confirmant que le joueur avait été testé de façon positive alors qu'il se trouvait en vacances au Mexique. L'ailier des Partonopei, qui est vacciné, "est asymptomatique et observera la période d'isolement à son domicile", précise le communiqué du club italien. Si le coronavirus frappe fort, une autre incertitude plane à Naples et concerne Victor Osimhen , qui a l'espoir d'être disponible afin d'affronter la Vieille Dame, selon Football Italia.



📌 Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/OmXT9WA8gY

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2021

à Naples vendredi pour un contrôle médical. Avant de possiblement jouer face à la Juve ?

Troisième de Serie A à la trêve, Naples peut encore rêver d'un éventuel titre alors que la formation entraînée par Luciano Spalletti se situe à 7 unités de l'Inter Milan, championne d'Italie et en tête du classement. Restant sur un surprenant revers concédé au stade Diego Armando Maradona face à La Spezia de Thiago Motta (0-1), le Napoli reprendra le chemin du championnat par un déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin, le jeudi 6 février prochain.Plus tôt lors de ce mois de décembre,ont été testés positifs.Ce mardi, un nouveau cas positif a été officialisé par le club, celui d'Hirving Lozano.L'attaquant, victime d'une grave blessure au visage au cours de la rencontre de la 13ème journée de Serie A entre Naples et l'Inter Milan (fracture de la pommette), se trouve actuellement au Nigeria, et a annoncé la semaine dernière qu'il serait "disponible pour la CAN à moins que je ne sois pas parmi les joueurs choisis pour représenter le Nigeria". Convoqué de façon officielle dans la liste des Super Eagles, l'ancien buteur du LOSC