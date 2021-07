Mourinho innove avec des drones !

Après 10 ans loin du football italien, José Mourinho a fait forte impression depuis son retour en Serie A pour prendre en charge la Roma. Le coach portugais réussit l'exploit de faire parler de lui constamment, et désormais, c'est son utilisation de la technologie qui attire l'attention des très friands médias transalpins.

Mourinho, la révolution

L'ancien coach de Chelsea et du Real Madrid a ainsi intégré des drones dans ses sessions quotidiennes afin de tirer le meilleur parti de ses joueurs. Son plan est d'utiliser la technologie pour montrer à ses joueurs leurs erreurs en temps réel et pour pouvoir résoudre tous les problèmes plus rapidement, le flux de la caméra étant diffusé en direct sur un écran géant. Le technicien de 58 ans, qui a été embauché pour ramener la Roma au sommet du football italien, veut utiliser tous les moyens à sa disposition pour améliorer les Giallorossi. En 2020/21, la Roma a connu une mauvaise campagne en Serie A et a terminé septième, à près de 30 points de l'Inter. Mourinho ses drones vont donc corriger le tir...