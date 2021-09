Mohamed Ihattaren, le futur de l'attaque de la Juve ?

La Juventus Turin a réinvesti un tiers des 15 millions d'euros reçus lors de la vente de Cristiano Ronaldo à Manchester United avec l'achat de Mohamed Ihattaren. En convaincant le PSV Eindhoven de lâcher le milieu offensif pour 5,5 millions d'euros, la Vieille Dame a fait une très belle affaire. Elle a mis la main sur un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football européen. Pur produit du centre de formation du club néerlandais, le natif d'Utrecht est un joueur très demandé depuis plusieurs mois.

Par les meilleurs clubs européens qui ont descellé le potentiel d'un joueur qui a déjà joué 74 matchs chez les pros alors qu'il ne fêtera son 20eme anniversaire qu'en février 2022 mais aussi par les sélections néerlandaises et marocaines. Il est éligible pour représenter son pays natal ou celui de ses parents. Et aujourd'hui encore, tous les coups sont permis dans la lutte qui met aux prises les Oranje et les Lions de l'Atlas. Cette bataille risque de prendre une nouvelle tournure maintenant qu'il va avoir l'occasion de s'illustrer en Serie A.



Mohamed Ihattaren, successeur désigné de Cristiano Ronaldo ?



Son contrat à la Juventus Turin va changer le regard porté sur ce gaucher réputé pour sa polyvalence et ses qualités techniques. Véritable numéro 10 capable d'évoluer sur l'aile droite, Mohamed Ihattaren a été impliqué sur 14 buts depuis ses débuts en Eredivisie au début de l'année 2019. Un rendement qui a impressionné tout comme la maturité dont il a fait preuve à ses débuts professionnels alors qu'il n'avait que 17 ans. Sa réputation n'étant plus à faire, l'international U19 néerlandais va avoir l'opportunité de confirmer et peut-être de devenir le visage d'une Juventus en pleine reconstruction.

C'est dans cette optique qu'il a été prêté à la Sampdoria Gênes quelques heures seulement après l'annonce de son arrivée dans le Piémont. Sous les couleurs de l'actuel 15eme de Serie A, le joueur offensif va pouvoir profiter des conseils de Roberto d'Aversa pour poursuivre sa progression et s'habituer au football transalpin. L'avenir de la Juventus Turin en dépend. Sa faculté à faire la différence dans la zone de vérité en fait le successeur désigné de Cristiano Ronaldo. Avec un contrat qui court jusqu'en 2025, les clés du jeu bianconero lui semblent promises pendant plusieurs années.



