Milan-Inter, un 174e derby sous tension

Non, le choc de la Serie A entre l’AC Milan (2e) et l’Inter (1er) programmé dimanche après-midi (15h) ne se résume pas en un affrontement entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, qui s’étaient sévèrement accrochés le mois dernier en quarts de finale de la Coupe d’Italie. Même si cette scène devenue iconique, avec les deux hommes tête contre tête, a inspiré des street artists locaux et s’affiche désormais sur les murs de la cité lombarde.

Ce 174e derby milanais de l’histoire est surtout une bataille pour la suprématie de la Serie A, alors que l’Inter a détrôné son voisin le week-end dernier en s’imposant contre la Lazio (3-1), au lendemain de la défaite surprise du Milan sur la pelouse de La Spezia (2-0). Des Rossoneri qui, même s’ils ont mené deux fois au score jeudi lors de leur 16e de finale aller de Ligue Europa contre l’Etoile Rouge de Belgrade, n’ont pu faire mieux que match nul en Serbie (2-2), d’où ils sont repartis avec deux blessés, Ismael Bennacer et Mario Mandzukic.

Le "luxe" Eriksen



Côté intériste, l’équipe est quasiment au complet, le seul doute entourant la présence d’Arturo Vidal, alors que Stefano Sensi est lui d’ores et déjà forfait. En l’absence du Chilien, Christian Eriksen pourrait de nouveau débuter, et enchaîner une troisième titularisation consécutive. Face à un adversaire qui lui réussit bien, puisqu’il a entamé sa renaissance après avoir donné la victoire aux siens dans le dernier derby d’un maître coup franc dont il a le secret dans le temps additionnel.



Pour Clarence Seedorf, ancien joueur des deux clubs, le Danois est "un luxe" pour l’Inter, et il apprécie que "Conte ait appris à se servir de sa polyvalence", l’ancien joueur de Tottenham s’étant révélé particulièrement à son aise dans un système en double pivot avec Marcelo Brozovic. Le Néerlandais, interrogé par La Gazzetta dello Sport, est aussi ravi de retrouver le "vrai" Milan, et espère qu’Ibrahimovic et Lukaku sauront se tenir : "Ils doivent comprendre qu’ils sont des exemples." Pas sûr que le Suédois et le Belge, respectivement deuxième et premier, à égalité avec Cristiano Ronaldo, au classement des buteurs, tiennent compte du conseil lors de ce derby qui pourrait valoir très cher.