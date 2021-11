Milan content, l'Inter amer

[📺 RESUME VIDEO] 🇮🇹 #SerieA

🔥 L'AC Milan et l'Inter se quittent sur un match nul 1-1 après un duel très disputé dans un San Siro en ébullition !

📈 Les Rossoneri sont 2èmes à égalité de points avec le leader napolitain, les Nerazzurri sont 3èmes !https://t.co/Qdw4Lo5xBN

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 7, 2021

Si l'Inter a manqué une belle occasion de profiter du nul inattendu de Naples contre le Hellas Vérone (1-1), puisqu', les Rossoneri ne font donc pas une mauvaise opération. "Il n'y a que nous et Naples qui restons invaincus en Europe, en championnat, se réjouit ainsi l'entraîneur Stefano Pioli (pour DAZN). Nous avons été positifs et généreux, on a souffert en première période puis on a aussi montré qu'on était forts." Milan a passé un nouveau test d'importance face à un effectif plus expérimenté, alors que Zlatan Ibrahimovic reste un très grand frère parmi le onze habituellement titulaire.Les Milanais ont d'ailleurs peiné à trouver leur phare suédois et vont devoir régénérer les têtes avant le dernier rush jusqu'à Noël, qui sera très intense avec cinq semaines de compétition ininterrompue au retour de la trêve internationale, dont cette. Ce sera plus difficile physiquement, car comme à l'Inter et dans tous les grands clubs européens, l'immense majorité des joueurs va partir en sélection. Et ce sera peut-être un peu plus difficile encore à digérer pour les Nerazzurri, qui ont manqué cette vraie opportunité de revenir sur le duo terrible aux avant-postes. "Le verre est à moitié vide, on a beaucoup joué mais on se fait punir comme face à l'Atalanta", regrette Simone Inzaghi."En plus, on rate un penalty", rappelle encore le frère de Filippo, qui dirigeait dimanche son premier derby de la Madonnina. "Mais il reste beaucoup de temps, et puis on méritait aussi de battre la Juventus..." Le coach de l'Inter admet une baisse de régime en fin de rencontre, toutefois il sait aussi qu'une énorme occasion va se représenter aussi sec au sortir de la trêve :. Une victoire, cette fois, et il sera effectivement temps de chasser les doutes, surtout avec la perspective de profiter ensuite des points perdus (quels qu'ils soient) lors du Milan - Naples avant les fêtes de fin d'année. Un autre résultat négatif, en revanche, et c'est définitivement l'AC Milan qui redeviendra tendance en ville.