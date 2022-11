A quelques jours de la divulgation de la liste des Bleus pour la Coupe du Monde, Olivier Giroud continue d’impressionner en Italie. Sa dernière prestation XXL avec l’AC Milan en Ligue des Champions (2 buts marqués et 2 passes décisives offertes) a même ébahi tout le monde de l’autre côté des Alpes.

« Giroud, c’est un champion ! »

L'ancien arrière milanais, Massimo Oddo, s’est confié à propos de l’international tricolore. Et il a reconnu que ce dernier l’a surpris : "Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse être aussi décisif, a indiqué le champion du monde 2006 aux médias italiens. C'est un champion. Dans certains matchs, des joueurs comme lui entraînent l'équipe. Mais à Milan, de nombreux joueurs deviennent essentiels."



Avant l'ancien latéral, Zlatan Ibrahimovic avait aussi fait part de son admiration envers le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Il avait souligné son côté « gagneur » et « professionnel », indiquant qu’il apporte énormément aux Rossoneri depuis son arrivée au club.



Avec 8 réalisations signées et 4 passes décisives, Olivier Giroud est le joueur de Milan le plus décisif depuis l’entame de la saison, à égalité avec le Portugais Rafael Leao. Il confirme pleinement sa belle première saison en Lombardie.