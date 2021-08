Mike Maignan dans le grand bain milanais

Après six ans passés du côté du Domaine de Luchin à Lille, c'est au lendemain du titre de sa propre équipe que le transfert du portier Mike Maignan vers l'AC Milan était officialisé. Le timing a eu de quoi interpeler mais il était écrit que le LOSC perdrait certains éléments de cette saison 2020/2021 si riche en émotion. Pour le Français, l'expérience lilloise était arrivée à son terme et le besoin de tenter une nouvelle à l'étranger se faisait de plus en plus ressentir. Et comme point de chute, le gardien formé au Paris Saint-Germain n'a pas choisi une destination des plus simples : l'AC Milan.

Ironie du sort, Mike Maignan remplace au pied levé, le néo-parisien Gianluigi Donnarumma, qui a également passé six ans du côté de la ville de la mode. Le défi s'annonce difficile à relever pour le joueur originaire de Cayenne mais pas impossible. À 26 ans, il a montré qu'il pouvait être un élément cadre d'une équipe et qu'il pouvait faire gagner de nombreux points. Son prédécesseur savait déjà faire cela et avait une très grande estime du côté des tifosi. En ce sens, l'ancien Lillois va devoir hausser une fois de plus son niveau de jeu pour gagner le cœur des supporters du club, quelque peu écorché par le départ du meilleur joueur de l'Euro 2020.

La saison de la confirmation

À San Siro, Mike Maignan va découvrir une autre ambiance non moins incandescente les soirs de match. Les attentes à son sujet seront logiquement plus hautes qu'à Lille, surtout avec une participation de l'AC Milan à la Ligue des Champions, la première depuis la saison 2013-2014. Grâce en partie aux trois autres français présents (Giroud, T. Hernandez, Kalulu), le gardien s'est bien intégré au groupe. Sa mentalité, son caractère et ses entraînements sont notamment appréciés par le staff de Pioli. Ses débuts sont jusqu'ici réussis puisqu'il n'a toujours pas encaissé de but durant la préparation. S'il reste perfectible sur ses relances ou ses sorties, Mike Maignan a une belle marge de progression devant lui et pourra compter sur les conseils de la légende Nelson Dida pour valider son potentiel au très, très haut niveau. Réussir à faire oublier Gianluigi Donnarumma dans les esprits des tifosi ne serait pas une mince affaire mais l'ex-Lillois a tous les arguments pour réussir cette mission.