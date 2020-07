Mercato : Zaniolo à la Juve, Rakitic en MLS ?

Les informations fiables



Ben Chilwell est très demandé. Et l’arrière gauche international anglais ne sera pas cédé à moins de 67 millions d’euros par Leicester. Un prix qui ne freine visiblement pas les ardeurs de ses prétendants, même si Chelsea possède d’autres pistes. Manchester City pourrait aussi devoir à changer de cible puisque, d’après The Sun, c’est Manchester United qui serait désormais le favori pour s’attacher les services du défenseur de 23 ans, auteur de trois buts et autant de passes décisives cette saison.



De retour après une grave blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit), Nicolo Zaniolo pourrait bien quitter la Roma cet été. Le prometteur milieu de terrain de 21 ans est dans le viseur de l’Inter Milan et surtout de la Juventus, qui aurait l’avantage dans ce dossier selon Tuttosport. Le club turinois a de quoi faire une offre que pourrait difficilement refuser le club de la Louve, en grande difficulté financière.

Les informations loin d’être fiables



Régulièrement annoncé sur le départ du FC Barcelone, Ivan Rakitic devrait bien franchir le pas cet été, à un an de la fin de son contrat. Titularisé un match sur deux en Liga cette saison (15 titularisations en 30 rencontres), le milieu de terrain croate de 32 ans, qu’on disait proche de l’Inter Milan cet automne, pourrait bien rejoindre l’Inter… Miami, le club de Major League Soccer (MLS) de David Beckham. "Peut-être que David Beckham m’appellera. Vous pouvez vraiment voir que le football gagne de plus en plus de terrain chaque année aux États-Unis", a ainsi confié l’ancien Sévillan à ESPN.



Où jouera Philippe Coutinho la saison prochaine ? Celui qui a effectué son retour de blessure lors de la dernière journée de Bundesliga, disputant la dernière demi-heure du large succès munichois à Wolfsbourg (4-0), ne va pas rester au Bayern, où il est prêté par le FC Barcelone, et ne devrait pas revenir en Catalogne. Annoncé de retour en Premier League, le Brésilien, pisté par son ancien club de Liverpool mais aussi par Everton et Leicester, va attendre la fin de la Ligue des champions pour prendre sa décision, rapporte Mundo Deportivo. Les Munichois doivent d’abord disputer, à domicile, leur huitième de finale retour contre Chelsea (aller 3-0), avant un éventuel quart contre le vainqueur du duel Barça-Naples.

Ça va se faire

Un pari pour le FC Barcelone. D’après UOL Esporte et Mundo Deportivo, le club catalan a trouvé un accord avec Sao Paulo pour(19 ans), moyennant une indemnité d’un million d’euros et des bonus pouvant atteindre 3,5 millions d’euros. Reste à voir si ce pari s’avérera payant, le Brésilien n’ayant jamais évolué en équipe première à Sao Paulo.