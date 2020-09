Mercato : Suarez est en Italie

Désormais âgé de 33 ans, Luis Suarez n'entre plus tellement dans les plans de son nouvel entraîneur au FC Barcelone, Ronald Koeman, même si le coach hollandais a laissé la porte ouverte au fait qu'il reste après la victoire du club catalan contre Gerone (3-1).



Au micro de TV3, il a annoncé : "Suarez sera un membre de l'équipe, si il reste. Je parlais à Luis ce matin (mercredi). Nous attendrons de voir s'il y a une issue ou non. Nous respectons les contrats et, dès le premier jour, nous avons dit que s'il reste dans l'équipe, ce sera un joueur de plus."

La Juve désire que Suarez obtienne la citoyenneté italienne





Ce jeudi, l'attaquant a été vu à Perugia, ville dans laquelle il a passé son examen d'italien afin d'obtenir la citoyenneté italienne. C'est en effet une condition posée par la Juventus Turin pour un éventuel transfert.