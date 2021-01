Si Olivier Giroud ne veut vraiment pas venir... La Juventus veut coûte que coûte s'attirer les services d'un attaquant supplémentaire pour la fin de la saison. Et si l'attaquant français venait à effectivement préférer un statu quo à Chelsea, en dépit de son temps de jeu toujours très chancelant, les Turinois vont regarder plus près de chez eux. En Serie A, en l'occurrence, avec un certain Fabio Quagliarella (selon Goal). L'attaquant de la Sampdoria est désormais âgé de 37 ans, mais ça ne rebute pas du tout la Vieille Dame.

Au contraire, c'est précisément ce que voudraient Andrea Pirlo et ses dirigeants : un avant-centre pas trop gourmand financièrement et qui ne serait pas contre un contrat court. Pourquoi pas même pour six mois... Fernando Llorente a aussi été évoqué, mais comme pour Giroud, les parties n'ont pas l'air si rapprochées. D'autant que l'attaquant espagnol de 35 ans est aussi envoyé, entre autres, à la... Sampdoria (d'après Tuttosport). Graziano Pellé, en fin d'exil en Chine, est également mentionné. Mais c'est bien la piste Quagliarella qui prend de l'ampleur, et la Juve serait pour lui l'ultime chance d'une carrière déjà bien remplie.



D'après Goal, il y a donc bien eu un contact, et ce n'est pas simplement parce que Pirlo apprécie son ancien coéquipier, qui a donc l'avantage de connaître déjà la maison puisqu'il y a évolué quatre ans - de 2010 à 2014. Quagliarella reste bel et bien performant, lui qui a déjà inscrit sept buts en quatorze matchs de championnat et a encore été appelé en sélection en 2019. La Juventus est visiblement échaudée par les absences récurrentes de Paulo Dybala, qui a laissé place nette à Alvaro Morata et bien sûr Cristiano Ronaldo. Mais les deux buteurs doivent pouvoir souffler, eux-mêmes ayant aussi été parfois indisponibles depuis le début de la saison. Et au-delà de mettre la pression à Dybala, la Juve peut aussi préparer un éventuel départ de l'Argentin...

