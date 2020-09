L'attaquant international espagnol de l'Atletico Madrid Alvaro Morata est arrivé à Turin dans la nuit de lundi à mardi afin de satisfaire à la traditionnelle visite médicale ce mardi avec le champion d'Italie, dont il a porté les couleurs de 2014 à 2016. Les médias ibériques et transalpins évoquent un prêt payant d'environ 10 millions d'euros, agrémenté d'une option d'achat estimée à 45 millions d'euros et d'une possibilité de prolonger ce prêt d'un an.



Si le transfert venait à se concrétiser, cela signifierait que la piste menant au buteur du Barça Luis Suarez est définitivement enterrée pour la Juve. Selon les dernières rumeurs, l'attaquant uruguayen devrait s'engager du côté de l'Atlético Madrid, afin de remplir le vide laissé par Morata. À moins que son compatriote Edinson Cavani ne signe chez les Colchoneros...