Du haut de ses 35 ans, Cristiano Ronaldo reste un élément incontournable de la Juventus. La superstar portugaise affiche un rendement encore époustouflant cette saison, empilant les buts et collectionnant les prestations de haut vol avec une grande constance. Et si l'idée de voir CR7 revenir au Real Madrid a pris de l'épaisseur depuis que le joueur en personne s'est rendu dans les gradins de Bernabeu pour assister au Clasico récemment, c'est bien à la Juventus que le Portugais pourrait terminer sa carrière. Au plus haut niveau en tout cas. C'est ce qu'indique le média italien Tuttosport dans son édition du dimanche.

Un nouveau bail ultra-lucratif pour Cristiano Ronaldo ?

Selon le journal transalpin, l'aventure de Cristiano Ronaldo à Turin n'est pas prête de prendre fin. Les décideurs de la Juventus seraient même déterminés à convaincre leur superstar de rester en lui offrant un nouveau bail très alléchant, tant pour ses conditions financières que pour sa durée. Tuttosport indique ainsi que le board de la Vieille Dame souhaiterait voir CR7 prolonger son bail actuel de deux saisons supplémentaires. En acceptant cette proposition, le Portugais serait liée à la Juve jusqu'en 2024. Pour le moment, Cristiano Ronaldo reste au Portugal suite à l'épidémie de coronavirus qui limite les flux entre les pays étrangers et l'Italie. L'attaquant lusitanien est aux côtés de sa maman, qui a eu des problèmes de santé.