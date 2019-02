Mercato Juventus: Une recrue arrivée du Napoli ?

La Juventus Turin devrait chercher à renouveler en grande partie son secteur défensif ou cours de l'intersaison à venir. Mehdi Benatia a déjà plié bagage, et Andrea Barzagli comme Giorgio Chiellini se rapprochent inéluctablement du crépuscule de leur carrière, eux qui sont respectivement liés à la Vieille Dame jusqu'en 2019 et 2020.

Or, selon le Corriere di Torino, les dirigeants piémontais aimeraient beaucoup réussir à attirer Kalidou Koulibaly dans leurs filets lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Seul bémol, et non des moindres, l'international sénégalais est sous contrat avec le SSC Naples, l'un des grands rivaux de la Vieille Dame de l'autre côté des Alpes. En 2016, les deux clubs avaient pourtant réussi à faire affaire concernant Gonzalo Higuain.