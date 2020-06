Mercato : De Ligt vers le Real Madrid, Meunier à Dortmund ?

Les rumeurs fiables

Les rumeurs loin d’être fiables

Ça va se faire

est très courtisé. A un an de la fin de son contrat, l’arrière gauche de 26 ans plait notamment en Premier League mais aussi en Ligue 1. Si l’Olympique de Marseille a pu se montrer intéressé, c’est désormais l’OGC Nice qui tiendrait la corde. Patrick Vieira aurait validé cette piste et, d’après France Football, les Aiglons auraient déjà trouvé un accord salarial avec l’ancien Castelroussin. Selon L’Union, les dirigeants rémois disposeraient pour l’instant d’une seule offre concrète : celle de Watford, qui proposerait 3 millions d’euros plus 2 autres de bonus.C’est l’une des révélations de la saison en Liga., très demandé défenseur central de Valladolid, semblait se diriger vers le Stade Rennais, moyennant une indemnité de 12 millions d’euros. Ce qui aurait constitué un premier gros coup pour Florian Maurice, nouveau directeur sportif du club breton. Sauf que, d’après la Cadena Ser, l’espoir ghanéen de 21 ans se serait rapproché de Southampton et pourrait donc bientôt découvrir la Premier League plutôt que la Ligue 1.Déjà annoncé en contact avec le Borussia Dortmund lors de la double confrontation face au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions,pourrait bien rejoindre le club de Bundesliga la saison prochaine. En fin de contrat avec le club parisien cet été , l’arrière droit belge, courtisé par Tottenham, Chelsea, l’Inter, Manchester United, Arsenal ou encore la Juventus, aurait choisi le BVB d’après Bild. Il remplacerait Achraf Hakimi, qui était prêté par le Real Madrid et doit retrouver le club merengue, qui demande 60 millions d’euros pour son international marocain.Auteur d’une première saison contrastée avec la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait-il quitter le Piémont dès cet été ? D’après Calciomercato, le Real Madrid aurait fait du jeune défenseur central néerlandais (20 ans) le successeur désigné de Sergio Ramos (34 ans). Le capitaine merengue est sous contrat jusqu’en 2021, mais les négociations pour une prolongation n’auraient toujours pas débuté selon Marca. Et le club turinois pourrait être disposé à écouter les offres aux alentours de 100 millions d’euros, pour un joueur acheté 75 millions à l’Ajax il y un an. Ce qui en ferait le défenseur le plus cher de l’histoire, un record détenu par Harry Maguire, transféré de Leicester à Manchester United pour 87 millions à l’été 2019. Le club madrilène serait toutefois en concurrence sur le dosseir avec son éternel rival barcelonais.En fin de contrat stagiaire à l’Olympique Lyonnais,(20 ans) est arrivé en Lombardie afin de passer sa visite médicale préalable à son engagement avec l’AC Milan, rapporte Sky Sport Italia. Tony Parker, qui devrait bientôt intégrer le conseil d’administration d’OL Groupe, aurait tenté de convaincre l’arrière droit de signer son premier contrat professionnel à Lyon, d’après France Football. Mais selon L’Equipe, Kalulu, confronté à une forte concurrence à son poste au sein de son club formateur, aurait plutôt été séduit par le discours de Paolo Maldini, directeur technique de son club de toujours.