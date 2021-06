Mercato : Courtisé par Lille, Vieira vers la Sampdoria ?

Deux pistes concrètes pour la Sampdoria ?

Patrick Vieira, lui, pourrait découvrir un "nouveau" championnat, après ses expériences sur les bancs de Manchester City, NYCFC et plus récemment l'OGC Nice, où il a été limogé en décembre 2020 à cause de mauvais résultats et d'une élimination lors de la phase de groupes de la Ligue Europa.



Patrick Vieira pourrait retourner en Serie A mais afin d'y exercer comme entraîneur. Ancien élément de l'AC Milan, de la Juventus Turin et de l'Inter Milan lorsqu'il portait encore les crampons, le natif de Dakar serait dans le viseur de Lille mais aussi celui de la Sampdoria de Gênes. Ce vendredi, Sky Italia indique que Vieira pourrait même rencontrer les dirigeants du club italien, qui s'est séparé de Claudio Ranieri il y a quelques jours.Ainsi, la rencontre entre Vieira et les hautes instances de la Sampdoria pourrait se dérouler dès la semaine prochaine d'après Sky Sport. L'entraîneur d'Empoli, Alessio Dionisi, serait également ciblé par la Sampdoria pour la saison prochaine. Neuvième du dernier exercice en Italie, la Sampdoria serait bien inspirée de régler le dossier de son prochain coach afin de se préparer au mieux pour la saison prochaine.