Materazzi vainqueur aux points

Zlatan Ibrahimovic n’a pas la langue dans sa poche. Et c’est ce qui fait notamment sa réputation.. Le Suédois a osé s’attaquer à Marco Materazzi dans une interview accordée à la Corriere dello Sport, et l’ancien défenseur italien ne s’est pas gêné pour lui répondre du tac au tac.L’attaquant suédois avait déclaré au sujet de celui qu’on surnomme « Matrix » : « On avait un contentieux depuis des années. Je l’ai réglé dans un derby. Il me tacle les deux pieds décollés, je saute, l’évite, et coup de coude sur la tempe. Filippo Inzaghi a plaisanté après le match : “Plus beau derby de ma vie : 1-0, but de Zlatan et Materazzi à l’hôpital ». La rencontre en question s’est disputée en novembre 2010 en Serie A.Après avoir pris connaissance des propos tenus par le Suédois, Materazzi a réagi sur les réseaux sociaux. Il a publié deux photos de Coupe du Monde et deux Ligue des Champions, deux trophées qu’il a conquis mais qui manquent au palmarès d’Ibrahimovic, tout en légendant : « Post… Muto ! » (Publication muette). Une réplique violente et qui risque de froisser entre Scandinave.(2006-2009).