L'international nigérian Victor Osimhen a été lié à Manchester United au cours de l'été. Mais Robert Calenda, son agent refroidit cette piste : "Nous n'avons pas encore découvert qu'Osimhen fait l'objet de l'intérêt de tant d'équipes, mais les choses se font à trois : celui qui vend, celui qui achète et le joueur".

Osimhen veut rester

"J'ai été immédiatement clair cet été parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de nouvelles venant de ceux qui avaient d'autres intérêts. Mais moi, le garçon et Naples avions des idées très claires. Ceux qui ont parlé d'un départ se sont trompés. C'était la volonté de Victor de rester à Naples et de jouer la Ligue des Champions dont il a gagné l'entrée l'année dernière avec ses coéquipiers.



"Victor voulait exactement cela, passer une grande année avec Naples, entre le championnat et la Ligue des Champions. Il a un long contrat avec les Azzurri. Le marché est dynamique, mais notre volonté est de continuer à Naples et de continuer à bien faire."