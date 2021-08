Locatelli, la Juve confirme

Pavel Nedved le dit clairement. Des tractations sont en cours avec Sassuolo pour l'achat de Manuel Locatelli, très performant avec l'Italie lors de l'Euro 2020. Le point d'achoppement principal entre les deux clubs est l'évaluation du joueur. Arsenal étant également intéressé par la star, Sassuolo pourrait en profiter pour faire monter les enchères.

"Nous avons fait une bonne offre"

"Nous avons parlé à Sassuolo et nous avons fait notre offre, qui nous semble appropriée au climat actuel, avec la façon dont les finances et le marché des transferts ont été affectés par le Covid", a expliqué le dirigeant piémontais à Sport Mediaset samedi. "Nous sommes convaincus que c'est une bonne offre. Nous sommes toujours confiants, naturellement dans les négociations il y a des choses qui doivent être clarifiées et résolues. Quand vous voulez un joueur et que ce joueur vous veut, c'est clair." Un bras de fer à trois est entamé, reste à savoir qui émergera vainqueur.